الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل يجوز ذكر الله دون وضوء؟.. «الإفتاء» تجيب

الذكر
الذكر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها على"فيسبوك" من سائل يقول: خصصت لنفسي ورد ذكر يومي، ولكن أحيانا أقوله بدون وضوء، وقالت لي صديقة إنه لابد من الوضوء فذكر الله لا يصح أن يكون بدون طهارة، علما بأني أقرأ القرآن فقط على وضوء، فما حكم ذلك؟

من جانبها، قالت الإفتاء: "يجوز للسائلة أن تذكر الله في أي وقت وفي كل حال حتى لو كانت حائض بدون وضوء، فإن من يقول باشتراط الوضوء لذكر الله قول غير صحيح شرعًا، فلا يجوز أن نشترط على الناس ولا نصدر أحكاما شرعية بدون معرفة أو دراسة للعلوم الشرعية، فهناك أحكام كثيرة لا يعرف البعض عنها شيئا، فلابد أن نتريس قبل إخراج الكلام وخاصة في الناحية الشرعية.

 

وأضافت الدار أنه فيجوز للمسلم أن يذكر الله تعالى في جميع أحواله سواء كان متوضئًا أو على غير وضوء حتى لو كان جنب، إلا في حالات معينة، كالجلوس على النجاسات، وفي الأماكن المستقذرة مثل بيت الخلاء.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

دار الافتاء المصرية حال حائض الوضوء ذكر الله للعلوم الشرعية أحكام لجلوس على النجاسات طريقة التواصل مع دار الإفتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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