عايدة سعودي تبدأ أولى حلقات برنامج «مكلمخانة» على إذاعة «إنرجي»

أعربت الإعلامية عايدة سعودي عن سعادتها لعودتها للظهور أمام ميكرفون الإذاعة بعد غياب 5 سنوات، وذلك في أول حلقات برنامجها “مكلمخانة” على راديو “إنرجي 92.1”.

وقالت سعودي في أول حلقات برنامجها: " مبسوطة بالرجوع تاني لتقديم البرامج بعد 5 سنين من التوقف، كنت 5 سنين وراء الميكروفون"، وتابعت: "خلال البرنامج هنشوف الحاجات بشكل مختلف أنا بقالي 5 سنين، مش بطلع على الراديو فمبسوطة جداً"، وخلال الحلقة تلقت سعودي الكثير من الاتصالات والرسائل حول أنواع الموسيقى التي يستمع لها الجمهور بأنواعها المختلفة.

وأجرى الموسيقار هاني شنودة مداخلة هاتفية للتعليق على المشهد الموسيقي الحالي وقال: "في أنواع كثيرة من الموسيقى يتم تقديمها، منها المودرن بوب وهذا ما يقدمه كلًا من محمد منير، عمرو دياب، وفرقة المصريين".

وعن أغاني المهرجانات، قال هاني شنودة: "في مقولة شهيرة بتقول مفيش نوتة مؤدبة ونوتة غير مؤدبة، المشكلة في الكلمات وهنا لازم يكون عندنا شرطة الآداب وشرطة المصنفات الفنية، طبعاً لا نستطيع الحديث عن دور النقابة في المنع أو السماح بالغناء هذا الأمر خاص بها، ولكن أي حد يقول حاجة خارجة أو مش مناسبة أو كلمات خادشة للحياء نقول لشرطة الآداب تقبض عليه".