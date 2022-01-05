سرقوا هاتف ومتعلقات «مهند» وتركوه بـ«19 غرزة» في وجهه

شهدت قرية نواج التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، حادثا مأساويا بدأ باعتراض مجموعة من الشباب طالب أثناء عودته لمنزله وضربوه بألة حادة "كاتر" واستولوا على هاتفه المحمول وما بحوزته من أموال.

البداية كانت بتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ من مأمور مركز طنطا بوجود بلاغ من أسرة مهند فايد الطالب في أولى ثانوي تجاري مصاب بجروح قطعية في الوجه واليد استلزمت 19 غرزة في وجهة وأنحاء متفرقة من جسده لمداواتها، وتم تحرير المحضر رقم 3 أحوال لسنة 2022.

وطالب ماهر فايد، والد المجني عليه، بسرعة ضبط الجناة الذين أبرحوا ابنه ضربا وقطعوا جسده بآلة حادة وتركوه غارقا في دمائه بالشارع.

وأضاف فايد، أن ابنه أصيبب بـ­19 غرزة في وجهه و3 في يده،ـ فضلا عن كدمات متفرقة في جسده، لافتا إلى أن الواقعة تم تصويرها بكاميرات مراقبة موجودة في الشارع.