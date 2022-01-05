الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الاستئناف على حكم حبس المعتدين على رئيس حي عين شمس

محكمة
محكمة

تنظر محكمة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، استئناف 6 أشخاص على حكم الحبس 7 سنين مع الشغل والنفاذ الصادر في حقهم لإدانتهم بالبلطجة والاعتداء على رئيس حي عين شمس.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمدينة نصر، برئاسة المستشار معتز أباظة، قد قضت بالحبس 7 سنين مع الشغل والنفاذ لـ6 متهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وأقام المحاميان، دفاع رئيس الحي مدنيًا، دعوى ضد المتهمين بمبلغ 100 ألف وواحد.

- تفاصيل الواقعة

كان قسم شرطة مدينة نصر، قد تلقى بلاغًا من اللواء دكتور ماهر هاشم رئيس حي عين شمس، بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله -بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي-، فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض، وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة تحديد وضبط المتهمين، وأسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات -يحوزها شقيقها-.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم المذكور سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة بتحريض من مقاول -له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، باستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق «توك توك» – مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه، وشخصين آخرين جارٍ ضبطهما.

وترجع سبب الواقعة لقيام المجني عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك «المحرض»، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين، وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية.

مدينة نصر عين شمس تحريض أمن محكمة مدينة نصر قسم شرطة عين شمس التعدي على رئيس حي عين شمس رئيس حي عين شمس أمن الدولة طوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

وزيرة الثقافة تنعى «الحجار»: فقدنا نجمًا تميز بصوت أصيل

شقيقة بسنت خالد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها

بعد أزمة بسنت.. مبادرات تحارب ظاهرة الابتزاز الإلكتروني

المحكمة الاقتصادية: اليوم نظر الدعوى المقامة ضد رامز جلال

جنايات القاهرة: اليوم محاكمة 23 متهمًا بأحداث عنف مسجد الفتح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟