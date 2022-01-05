الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على «دبور الإسماعيلية» بتهمة القتل والتمثيل بجثة

دبور الإسماعيلية
دبور الإسماعيلية

وصل إلى محكمة «جنايات الإسماعيلية»، اليوم الأربعاء، الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في إعدام “عبد الرحمن. ن” الشهير بـ"دبور الإسماعيلية" لإدانته بالقتل عمدًا والتمثيل بجثة القتيل بأن فصل رأسه عن جسده ومثّل بجثته أمام المارة في أحد شوارع الإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد علي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وأحمد سري الجمل، وأمانة سر هيثم عمران

كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قرر إحالة المتهم بذبح عامل عمدًا في الإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء، دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا ما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

المستشار أشرف محمد علي محكمة جنايات الإسماعيلية ذبح عامل عمد ا دبور

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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