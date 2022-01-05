الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المحكمة الاقتصادية: اليوم نظر الدعوى المقامة ضد رامز جلال

رامز جلال
رامز جلال

تستكمل  محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة ضد الفنان رامز جلال وشركتين، من قبل الكاتبة هيام سليم، والتي تتهمهم فيها بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامج رامز جلال الرمضاني.

كانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت في 21 سبتمبر الماضي، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة ضد الفنان رامز جلال والشركات المختصة ببرنامجه، من قبل الكاتبة هيام سليم، وإحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية لنظرها.

وقالت هيام سليم في الدعوى، إنها قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية، وتسجيل فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار، حيث قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف إلى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29/ 5 /2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة، ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وقام الفريق بالاعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيًا.

وكانت الدعوى قد نظرت في وقت سابق أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية، ضد رامز وصاحب قناة "إم بي سي"، ولكن المحكمة انتهت إلى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.

تستكمل محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الفنان رامز جلال ام بي سي مصر اى بروديوسر الملكية الفكرية

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وائل لطفي

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