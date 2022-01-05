قبيل عيد الميلاد.. أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية

نظم قطاع كنائس غرب الإسكندرية لقاءً للعاملين في كنائس القطاع وبيوت الخدمة التابعة للقطاع، بحضور الأنبا إيلاريون الأسقف العام للقطاع.

بدأ اللقاء الذي يعد تقليدًا سنويًا منذ بدء خدمته الرعوية في غرب الإسكندرية، بصلاة رفع بخور عشية أعقبها كلمة روحية دار موضوعها عن "مكتسباتنا من التجسد الإلهي" ثم قدم التهنئة ببداية العام وعيد الميلاد المجيد.

شارك في فعاليات اللقاء بعض الآباء كهنة كنائس قطاع غرب الإسكندرية.

تكريم 200 خريج من "تعليم الكبار" في أبوقرقاص

وفي سياق آخر كرمت إيبارشية أبوقرقاص مئتين من أبناء الإيبارشية ممن أنهوا دراستهم في فصول تعليم الكبار التي نظمتها الايبارشية الفترة الماضية.

ووزع الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، شهادات التخرج على الخريجين في ختام الحفل الذي أقيم في بيت الروماني للمؤتمرات بنزلة رومان، مركز أبوقرقاص، كما كرم بعض مسؤولي تعليم الكبار ومعلمي الخريجين.

حضر الحفل عدد من الآباء كهنة الإيبارشية وبعض مسؤولي هيئة تعليم الكبار بالمنيا.

رسامة شمامسة وافتتاح قاعة بمدينة السلام

كما صلى الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارجرجس بمنطقة مؤسسة الزكاة في مدينة السلام، ورسم خلاله عددًا من أبناء الكنيسة في رتبة اغنسطس.

وافتتح عقب انتهاء القداس قاعة ملحقة بالكنيسة.

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ، كذلك فقد درج التقليد الكنسي على اعتباره في منتصف الليل