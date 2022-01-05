سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 5-1-2022

كشفت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية عن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع فروع البنوك الحكومية والخاصة، خلال فترة التعاملات، اليوم الأربعاء، رغم زيادته بمعدل قرشين عن أمس، حيث بلغ 15,73 جنيه، في ظل متابعة البنك المركزي المصري لمعدلات سعر الصرف يوميًا لإحداث استقرار في السوق المصرفية، خاصة مع بدء فترة الأذونات الاستيرادية للسلع والمنتجات الصناعية والتجارية من رجال الأعمال والمستثمرين، مما يستلزم الحفاظ على استقرار سعر الدولار.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع



بالإضافة إلى ذلك، أظهر التداول استمرار معدلات السحب الطبيعية اليومية على العملة الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خاصة مع قيام مختلف الفروع بالمحافظات بتوفير الكميات المطلوبة من الدولار لاحتياجات كل العملاء، لخلق توازن في السوق المصرفية سواء في البنوك أو شركات الصرافة.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، الأربعاء، عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في فروع البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا كشف تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع اليوم الأربعاء.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 والبيع عند 15,76 خلال التعاملات، في بنك بلوم.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وفى الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.