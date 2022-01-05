وزير الخارجية الصينى يصل إلى إريتريا فى مستهل جولة أفريقية

وصل وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى إريتريا، إحدى أكثر الدول انغلاقاً في العالم، في مستهل جولة أفريقية تعقب زيارة للقارّة قام بها نظيره الأميركي أنتوني بلينكين في تشرين الثاني/نوفمبر وهدفت في جزء منها لمواجهة نفوذ الصين المتنامي فيها.



وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان إنّ وانغ سيلتقي الأربعاء كلاً من الرئيس أسياس أفورقي ووزير الخارجية عثمان صالح.



وكثّفت الصين حضورها واستثماراتها في أفريقيا، في استراتيجية تثير مخاوف غربية متعاظمة.



والصين هي أكبر شريك تجاري للقارة السمراء، وقد بلغت قيمة التجارة المباشرة بين الطرفين في 2019 أكثر من 200 مليار دولار، وفقاً للأرقام الصينية الرسمية.



ومنحت الصين قروضاً وهبات ضخمة للعديد من دول القارة، لكنّها متّهمة بأنّها تستغلّ وضعها كجهة مانحة لانتزاع امتيازات دبلوماسية وتجارية في هذه الدول.



وإريتريا التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها لتورّطها في النزاع المسلّح الدائر في جارتها أثيوبيا، انضمّت في نوفمبر إلى الاستراتيجية الصينية العالمية للاستثمار.



وبالإضافة إلى أريتريا، تشمل جولة وانغ كلاً من كينيا وجزر القمر والمالديف وسريلانكا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 91 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، انخفاضا من 175 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 41 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 108 قبل يوم.



كانت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد والذي تخضع عاصمته شيان لإغلاق في محاولة للسيطرة على انتشار المرض.



وسجلت الصين أيضا 71 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 54 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.