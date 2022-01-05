اليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا

قالت السلطات اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأربعاء ما يشتبه في كونه صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي، بينما ذكرت كوريا الجنوبية أن مقذوفا غير محدد تم إطلاقه.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، من شأن الإطلاق أن يكون الأول لكوريا الشمالية المسلحة نوويا في العام الجديد، ويأتي بعد أيام من تعهد زعيمها كيم جونج أون بمواصلة تطوير الجيش للتصدي لوضع دولي غير مستقر.



وقال حرس السواحل الياباني إنه قد يكون صاروخا باليستيا. لكنه لم يذكر تفاصيل.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير معروف قبالة الساحل الشرقي، دون أن تذكر تفاصيل.

و علي صعيد آخر ، ذكر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في بيان بمناسبة العام الجديد، نُشر على موقعه الإلكتروني، أنه سيعيد تركيز جهوده على السياسة الخارجية، وتعهد بأن يكون 2022 عام الدبلوماسية.

وقال كيشيدا: "التعامل الماهر مع القضايا الدبلوماسية والأمنية، وتأسيس إدارة مستقرة أمر بالغ الأهمية مع زيادة صعوبة وتعقيد الوضع الدولي المحيط بنا".

وأضاف أن التركيز القوي على المثل العالمية، فضلًا عن بذل جهود لحل الأزمات العالمية وحماية أرواح الناس يتعين أن تكون المبادئ الثلاثة الموجهة لما وصفها "بالدبلوماسية الواقعية في العصر الجديد".

وتحدث كيشيدا، وهو وزير خارجية سابق وتولى منصبه في أكتوبر ويفخر بمهاراته الدبلوماسية، عن آمال عقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أقرب وقت ممكن.

وتعهد كيشيدا، في بيانه، بأن تكون الأولوية لمكافحة جائحة كوفيد- 19 لا سيما أن اليابان تشهد زيادة في الإصابات بالمتحور أوميكرون، ومواصلة جهود سد فجوة الثروة وخلق اقتصاد مستدام عن طريق تأسيس "نوع جديد من الرأسمالية" في البلاد.