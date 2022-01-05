الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا

صاروخ باليستية
صاروخ باليستية

قالت السلطات اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأربعاء ما يشتبه في كونه صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي، بينما ذكرت كوريا الجنوبية أن مقذوفا غير محدد تم إطلاقه.
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، من شأن الإطلاق أن يكون الأول لكوريا الشمالية المسلحة نوويا في العام الجديد، ويأتي بعد أيام من تعهد زعيمها كيم جونج أون بمواصلة تطوير الجيش للتصدي لوضع دولي غير مستقر.
 

وقال حرس السواحل الياباني إنه قد يكون صاروخا باليستيا. لكنه لم يذكر تفاصيل.
 

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير معروف قبالة الساحل الشرقي، دون أن تذكر تفاصيل.

 

و علي صعيد آخر ، ذكر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في بيان بمناسبة العام الجديد، نُشر على موقعه الإلكتروني، أنه سيعيد تركيز جهوده على السياسة الخارجية، وتعهد بأن يكون 2022 عام الدبلوماسية.

وقال كيشيدا: "التعامل الماهر مع القضايا الدبلوماسية والأمنية، وتأسيس إدارة مستقرة أمر بالغ الأهمية مع زيادة صعوبة وتعقيد الوضع الدولي المحيط بنا".

وأضاف أن التركيز القوي على المثل العالمية، فضلًا عن بذل جهود لحل الأزمات العالمية وحماية أرواح الناس يتعين أن تكون المبادئ الثلاثة الموجهة لما وصفها "بالدبلوماسية الواقعية في العصر الجديد".

وتحدث كيشيدا، وهو وزير خارجية سابق وتولى منصبه في أكتوبر ويفخر بمهاراته الدبلوماسية، عن آمال عقد قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في أقرب وقت ممكن.

وتعهد كيشيدا، في بيانه، بأن تكون الأولوية لمكافحة جائحة كوفيد- 19 لا سيما أن اليابان تشهد زيادة في الإصابات بالمتحور أوميكرون، ومواصلة جهود سد فجوة الثروة وخلق اقتصاد مستدام عن طريق تأسيس "نوع جديد من الرأسمالية" في البلاد.

اليابان على كوريا الشمالية الشمالى كوريا صاروخا باليستيا صاروخ شمال الشمالية الشمال مالي مالية صاروخا أطلق

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

وزيرة الثقافة تنعى «الحجار»: فقدنا نجمًا تميز بصوت أصيل

شقيقة بسنت خالد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياتها

بعد أزمة بسنت.. مبادرات تحارب ظاهرة الابتزاز الإلكتروني

المحكمة الاقتصادية: اليوم نظر الدعوى المقامة ضد رامز جلال

جنايات القاهرة: اليوم محاكمة 23 متهمًا بأحداث عنف مسجد الفتح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟