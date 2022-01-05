الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة.. اتهام مواطن كولومبى بالضلوع في اغتيال رئيس هايتى

اغتيال رئيس هايتى
اغتيال رئيس هايتى

أعلنت وزارة العدل الأمريكية إسناد تهمة الضلوع في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز في يوليو الماضي، للعسكري الكولومبي السابق ماريو بالاسيوس.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "بالاسيوس البالغ 43 عاما قد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة إن ثبتت إدانته".

واتهم بالاسيوس بانضمامه لمجموعة من نحو 20 شخصا قتلوا مويز وأصابوا زوجته بجروح خطرة في المقر الرئاسي في بور أو برانس في يوليو الماضي.

وأوقف العسكري السابق في بنما خلال توقف لرحلة كانت في طريقها إلى كولومبيا من جامايكا حيث لجأ بعد عملية الاغتيال، وتم ترحيله إلى ميامي وسيمثل في وقت لاحق أمام المحكمة.

من جهتها، قالت الشرطة الفدرالية إن "بالاسيوس جند في يونيو عام 2021 لخطف الرئيس الهايتي لكن الخطة تغيرت بعد ذلك وكلفت المجموعة التي كانت بقيادة رجلا عرف عنه أنه (المخطط رقم واحد)، بقتل مويز".

وأوقف أكثر من 40 شخصا بينهم 18 كولومبيا وأمريكيون من أصل هايتي في إطار التحقيق في الاغتيال.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يأمل في إحراز تقدم خلال المفاوضات المقبلة المعتزم إجراؤها مع روسيا.

وقال البيت الأبيض، في بيان مقتضب بهذا الشأن: "إن الرئيس بايدن أعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات مع روسيا بشأن مسألة الضمانات الأمنية إلى إحراز تقدم مهم".

كان الرئيس الأمريكي قد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول، اتفق خلالها الرئيسان على إجراء محادثات في فيينا وجنيف وبروكسل بشأن مسألة الضمانات الأمنية.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "إن الرئيس بايدن قال إنه تولد لديه إحساس بأن الرئيس الروسي وافق على عقد ثلاثة مؤتمرات رئيسية في أوروبا في بداية منتصف الشهر، وقد أعرب بوتين خلال الاتصال الهاتفي عن شعوره ببعض القلق إزاء حلف الناتو والولايات المتحدة وأوروبا، ومن جانبنا فإننا أعربنا عن مشاعرنا بالقلق أيضًا، وقد أوضحت أن السبيل الوحيد لمعالجة ذلك هو عدم التصعيد".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن يتوقع دائمًا أن يتم إجراء مفاوضات، وأنه يأمل في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى إحراز تقدم.

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وائل لطفي

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