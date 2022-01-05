ألمانيا تلقى عدد من الأطفال جرعة خاطئة من لقاح كورونا

أعلنت إدارة الصحة بمدينة هانوفر الألمانية أن عددا من الأطفال تلقوا جرعة خاطئة من لقاح فيروس كورونا.

وأفادت الإدارة بأن 21 طفلا على الأقل تلقوا عن طريق الخطأ جرعة من لقاح فيروس كورونا المخصصة للبالغين في مركز تطعيم بحديقة الحيوان في "هانوفر".

وأشار موقع صحيفة "focus" الألمانية إلى أن الحديث كان يدور عن تطعيم 42 طفلا.

واعتذر ستيفن كراش رئيس الإدارة الصحية عن الخطأ، مؤكدا أنهم سيتخذون جميع الإجراءات لضمان عدم تكراره.

وقالت مارلين جراف، أخصائية طبية في الإدارة، إن الجرعة العالية لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الأطفال، لكنها قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل التهاب الذراع أو الحمى.

وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ أولياء أمور الأطفال المتضررين من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.

ووفقا لبيانات رسمية، فإن حوالي 25 بالمئة من الأشخاص في ألمانيا لم يتلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، فيما تم تطعيم حوالي 71 بالمائة من السكان بشكل كامل.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا حتى الثلاثاء، إلى 7 ملايين و246 ألفا و346 إصابة، منها 113 ألفا و191 وفاة، و6 ملايين و531 ألفا و900 حالة تعافت وفق إحصاء حكومي.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.