الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يناشد الأمريكيين التطعيم ضد كورونا

بايدن
بايدن

ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى توقع المزيد من الإصابات
بسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى سريع الانتشار. 
 

وقال بايدن للصحفيين قبل مؤتمر صحفي لفريقه الخاص بالتعامل مع أزمة كورونا : "سنرى، كما تسمعون جميعا، أن هناك ارتفاعا مستمرا في حالات الإصابة". 
 

ووصف بايدن أوميكرون بأنه " قابل للانتشار جدا" ، مضيفاً أنه "مختلف كثيرا عن أي  شيء رأيناه من قبل".
 

وقال بايدن: "لكن يمكنكم حماية أنفسكم..ويجب أن تحموا أنفسكم، بصراحة تامة".
 

وتابع الرئيس الأمريكي ضرورة "احصلوا على التطعيم، وعلى الجرعات المعززة. هناك الكثير من الجرعات المعززة. ارتدوا أقنعة الوجه (الكمامات) عندما ترتادون الأماكن العامة".
 

وأوضح بايدن "إذا حصلتم على التطعيم والجرعة المعززة، فأنتم محميون بنسبة كبيرة".
 

وأشار إلى أن غير المطعمين يشغلون أسرة المستشفيات وتكتظ بهم غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة.
 

يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس الفتاك في الولايات المتحدة تزايد بسرعة بالغة في الآونة الأخيرة.
 

وفي نهاية نوفمبر، بلغ عدد الإصابات المؤكدة يوميا نحو 100 ألف حالة. ووفقا للبيانات الواردة من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ متوسط حالات الإصابة خلال الأسبوع الماضي نحو نصف مليون إصابة
جديدة يوميا.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

 

 

 

 

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وائل لطفي

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