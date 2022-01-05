الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التليجراف» ترشح مصر كوجهة مثالية لقضاء العطلة الشتوية

السياحة في مصر
السياحة في مصر

رشحت صحيفة "التليجراف" مصر كوجهة "مثالية" لقضاء العطلة الشتوية هذا العام، داعية إلى زيارة البلاد والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة. 

وذكرت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن مصر مليئة بالكنوز القديمة، ونصحت بزيارة بعض المواقع الأثرية والسياحية التي تتميز بها البلاد، وعلى رأسها المتحف المصري بالتحرير، الذي يضم 120 ألف قطعة أثرية تشمل تماثيل ضخمة ومومياوات ملكية. 

كما دعت الصحيفة إلى زيارة المعابد الأثرية التي تشتهر بها محافظة الأقصر، أو الذهاب في رحلة صغيرة على ضفاف نهر النيل، إلى جانب زيارة منتجعات البحر الأحمر والاستمتاع بدفء شمسها في فصل الشتاء وممارسة رياضة الغوص وسط الشعاب المرجانية .

وأشارت إلى أن التوقعات بأن تقوم بريطانيا بتخفيف قيود السفر هذا الأسبوع والغائها اختبارات الكشف عن فيروس كورونا قبل مغادرة البلاد والمتطلبات المتعلقة بإجراء فحص "بي.س. آر" والخضوع للحجر الذاتي، قد يقلل من تكلفة ومتاعب السفر ويسهل على المسافرين الذين يتطلعون للاستماع بدفء شمس الشتا في مصر زيارة البلاد في الوقت الحالي. 

ونوهت "التليجراف" إلى أنها كانت قد اختارت مصر، في تقرير سابق لها، كأفضل الوجهات السياحية للسفر إليها في عام 2021 بعد إنهاء سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة؛ حيث أشادت بجمال الرحلات النيلية في مصر واصفة إياها بـ الممتعة وأنها أفضل الرحلات النهرية في العالم. 

وأضافت: "مصر تقدم كنوز الحضارة المصرية القديمة ومقوماتها السياحية الطبيعية بشكل مبهر". 

إلى هذا، وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية 2022 بأنه عام العودة الكبرى للسياحة في مصر، مشيرة إلى أن مصر تستعد لاحتفالًا كبيرًا والعديد من الأحداث في هذا العام؛ بدءًا من افتتاح المتحف المصري الكبير المنتظر، للاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وحتى العرض الأول لفيلم" الموت على ضفاف النيل" المأخود عن رواية الكاتبة البريطانية الشهيرة اجاثا كريستي، والذي تدور أحداثه على ضفاف نهر النيل.

واستطاعت الحكومة المصري تحقيق قدر كبير من الاستقرار فى قطاع السياحة استعادة ثقة السياح من جديد في عام 2021 رغم تداعيات أزمة كورونا. 

التليجراف مصر العطلة الشتوية المتحف المصري بالتحرير الأقصر نهر النيل البحر الاحمر الغوص

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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