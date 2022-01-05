الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كازاخستان.. فرض حظر التجول في مدينتى ألما آتا ومانغيستاو

قاسم زومارت
قاسم زومارت

أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم زومارت توكاييف حظر التجول في مدينتي ألما آتا ومنطقة مانغيستاو.

 

جاء في نص المرسوم الرئاسي: "فرض حظر التجول في منطقة مانغيستاو ومدينة ألما آتا من الساعة 11 مساء إلى 7 صباحا، ومنح إدارة مدينة ألما آتا الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجمهورية للطوارئ".

 

وأضاف: "سيكون الدخول والخروج إلى ألما آتا ولمدة أسبوعين محدودا".

 

وتابع: "اتخاذ التدابير والقيود المرعية في حالات الطوارئ، ومنها تقييد حركة المركبات".

 

ويشمل المرسوم حظر التجمعات الترفيهية والرياضية وغيرها من الأحداث الجماهيرية وحظر الإضرابات.

 

كما قرر توكاييف مصادرة الأسلحة والذخيرة مؤقتا من الأفراد وحظر بيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات والوسائل الخاصة والمواد السامة ووضع نظام خاص لتداول العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية.

 

و علي صعيد آخر ، أعلن رئيس وزراء كازاخستان، عسكر مامين، في وقت سابق  نتائج جلسة حكومة بلاده، والتي ركزت على قضايا تحسين الوضع البيئي في البلاد.

 

وقال مامين، وفقًا لوكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية ، إنه ضمن القمة الـ26 الأخيرة للأمم المتحدة في جلاسكو، التزمت كازاخستان بمكافحة تغير المناخ وصادقت على اتفاقية باريس، وبالتالي التزمت بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 15 ٪"، مضيفًا أنه "لتحقيق الهدف المحدد، حدثَّت كازاخستان مساهمتها المحددة واعتماد قانون البيئة الجديد".

 

وأوضح أن حصة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، سترتفع بمقدار 5 أضعاف أي من 3٪ إلى 15٪ على أن تتضاعف حصة الطاقة المنتجة من الغاز بمقدار من 20٪ إلى 40٪ بحلول عام 2030.

 

وتابع قائلًا: "من المخطط خفض الحصة من الطاقة المولدة من الفحم من 70٪ إلى 40٪، إلى جانب زيادة قدرة امتصاص الكربون عن طريق زراعة أكثر من ملياري شجرة بحلول عام 2025".

 

واختتم رئيس وزراء كازاخستان تصريحاته بالقول: "كجزء من الالتزامات المعتمدة لتحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2060، طورت الحكومة الوثيقة الاستراتيجية التي تنص على إصلاحات كبيرة في جميع قطاعات الاقتصاد مع التركيز على الطاقة والتصنيع والزراعة والغابات والنقل والإسكان والمرافق العامة وإعادة تدوير النفايات".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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