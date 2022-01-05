الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طاقم مستشفى بريطانى يصرخ بسبب نقص العاملين الناجم عن أزمة كورونا

بريطانيا
بريطانيا

قالت الكلية الملكية البريطانية للتمريض إن العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية "يصرخون " بسبب نقص
في أطقم العاملين ناجم عن المتحور أوميكرون.
 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية " بي أيه ميديا" أن مديرة الكلية الملكية البريطانية باتريشيا ماركيز قالت إن الحكومة يجب أن  تكون "صادقة" مع المواطنين بشأن الضغط الذي تشهده الخدمة الصحية في البلاد، مضيفة أن هناك تأثيرا على رعاية المرضى.
 

وتابعت "هناك ضغوط على الموظفين من جميع الجوانب، ومن المهم أن تكون الحكومة صادقة مع الشعب فيما يتعلق بوضع الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية في الوقت الراهن".

وأضافت أنه يجب على الحكومة" تقديم تقييم صادق حول سبب عدم قدرتنا على دراسة فرض قيود أخرى، سواء فيما يتعلق بالصحة العامة أو بشأن ما يمكن لخدمات الصحة العامة أن تقدمه بالفعل".

وأوضحت أن أطقم التمريض تعمل بنصف العدد المطلوب والضروري في الوقت الذي يجب عليها فيه رعاية نفس العدد من المرضى .

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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