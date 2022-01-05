المجتمعات العمرانية: طرح 132 فدانًا بنشاط عمرانى بالشيخ زايد

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض بمنطقة الامتداد بمدينة الشيخ زايد بنشاط عمراني متكامل على مساحة 132 فدانًا، ويصل سعر التقديري للمتر إلى 2400 جنيه.

اشتراطات البناء بالمشروع

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شروط البناء التى تنص على ألا تزيد نسبة المخصصة للإسكان عن 45% من إجمالى مساحة الأرض، بينما تصل النسبة البنائية للعمارات بالمشروع لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان، موضحًا أن الارتفاعات تمثل المباني التي تتكون من أرضي وعدد 2 دور علوي للعمارات، وكما يسمح ببناء غرفة للأسطح، بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتسغتل كخدمات للمبنى.

وأضافت أن نسبة الأراضي المخصصة للخدمات تتراواح ما بين 8 إلى 12% من إجمالى مساحة الأرض، كما لا تزيد نسبة الاشتراطات البنائية المخصصة للخدمات عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والحضانات، وتصل نسبة المباني للنوادي الاجتماعية لا تزيد عن 20% من المساحة المخصصة للخدمة والخدمات الترفيهة لاتزيد عن 10% من إجمالى مساحة الأراض المخصصة.

واستكملت أن فيما يخص الارتفاعات المسموح بها للخدمات لا تزيد عن دورين لجميع الأنشطة، ما عدا الجزء المخصص لبناء الحضانات، ويتكون من أرضي ودور أول لإدارة الحضانة، بينما المباني المخصصة للأندية الاجتماعية والترافيهة تتكون من أرضي وأول، كما يسمح بإقامة غرفة للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى، ويتم ترك 10 متر كحد أدنى من الحدود الخارجية والمباني داخل الموقع المطلة على الطريق المحيط أو حدود الجار.

شروط التنفيذ وآلية السداد

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية إلى أنه يتم تنفيذ المشروع العمراني خلال 6 سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزاري، كما يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 10% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، والتى تتمثل فى سداد 5% تم سدادها وآخر بنسبة 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بمواقفة مجلس الإدارة حال المواقفة على التخصص، بالإضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5 % لمجلس الأمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي من اللجنة العقارية الرئيسية، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة لمجلس الإدارة ويتم سداد باقي الثمن على 12 قسط نصف سنوي متساوي.

ونوهت بأنه يتم استحاق أول قسط بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وقفا للمعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموقفة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة لسداد 2% وقفا للتعمليات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية، لافتًا إلى أن المساحة تحت الزيادة والعجز طبقا لتحديد إدارة المساحة بجهاز الشيخ زايد.