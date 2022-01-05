الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: غرامة مالية لمن يتجاهل العبور من بوابات التذاكر

بوابات التذاكر
بوابات التذاكر

قالت مصادر فى هيئة السكة الحديد، إن هناك لجان تفتيش على بوابات التذاكر الموجودة فى بعض محطات السكك الحديدية، وذلك للتأكد من عدم عبور الركاب لتلك البوابات بدون استخدامها.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك توصيات من قبل المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد، بشأن التشديد على استخدام بوابات التذاكر، وذلك ضمن خطة وزارة النقل، ممثلة فى هيئة السكة الحديد، بشأن التشغيل التجريبي لبوابات التذاكر، والتي يبدأ تعميمها فى كافة محطات السكك الحديدية للحد من ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة، وبالتالى التقليل من خسائر السكة الحديد التي زادات خلال الفترة الماضية.

وتابعت المصادر، أنه سيتم التفتيش على قيام العمال بإلزام الركاب بالعبور من خلال بوابات التذاكر بمحطة مصر، لضبط عملية عبور الركاب من البوابات الإلكترونية، بدلا من البوابات العادية الخاصة بالدخول، لافتين إلى أنه من المقرر دفع غرامة مالية فى حال فقدان الراكب للتذكرة أو العبور من فوق الماكينات أو تجاهل بوابات التذاكر، كما هو الحال فى مرفق مترو الأنفاق.

ومن المقرر تطبيق بوابات التذاكر فى كافة المحطات الخاصة بالسكك الحديدية، وذلك للقضاء على ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة بشكل نهائي، خاصة أن تلك الظاهرة تؤثر بشكل سلبي على إيردادت السكك الحديدية.

السكة الحديد غرامة مالية لمن يتجاهل العبور من بوابات التذاكر لجان تفتيش على بوابات التذاكر الموجودة فى بعض محطات السكك الحديدية

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وائل لطفي

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