الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بينها الإمارات.. انضمام 5 دول لعضوية مجلس الأمن

مجلس الأمن
مجلس الأمن

انضمت خمس دول لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤقتة، هي ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا والإمارات، بموجب انتخابات أجريت في الأمم المتحدة في يونيو الماضي.

وتنضم ألبانيا للمجلس لأول مرة، بينما هذه هي المرة الحادية عشرة بالنسبة للبرازيل، فيما كانت الجابون وغانا في المجلس ثلاث مرات، بينما شغلت الإمارات عضويته مرة واحدة.

وكانت إستونيا والنيجر وسانت فنسنت وجرينادين وتونس وفيتنام أنهت فترتها يوم الجمعة.

ويمثل المجلس المكون من 15 عضوًا أعلى هيئة في الأمم المتحدة، وتتمتع روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة  المتحدة بعضوية دائمة في المجلس وتحظى كل منها بحق النقض (الفيتو).

ويتم انتخاب الأعضاء الآخرين غير دائمي العضوية من قبل الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا لفترات متداخلة مدتها سنتان يتم تخصيصها للمناطق العالمية.

يذكر أن أكثر من 50 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، لم يتم انتخابها لعضوية المجلس المؤقتة منذ تشكيله عام 1946.

وعلى صعيد آخر، أدان أعضاء مجلس الأمن مقتل 35 شخصًا، بمنظمة إنقاذ الطفولة في ميانمار يوم الرابع والعشرين من ديسمبر، ودعا المجلس إلى ضرورة الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين، وعلى توفير الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجال الإنساني والطبي، وعلى ضرورة ضمان المساءلة عن هذا الفعل.

وأكد الأعضاء من جديد "دعمهم لشعب ميانمار والتحول الديمقراطي في البلاد، والتزامهم القوي بسيادة ميانمار واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها ووحدتها".

وكانت منظمة اليونيسف أعربت في وقت سابق هذا الأسبوع عن شعورها "بالصدمة والحزن" لما ورد بشأن مقتل وحرق الضحايا في 24 ديسمبر.

مجلس الأمن الإمارات انضمام الامن بين أمن لامارات خمس إمارات مجلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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