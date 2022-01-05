ملك الأردن يبحث هاتفيًا مع المستشار الألمانى آخر التطورات الإقليمية والدولية

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، هاتفيًا، مع المستشار الألماني أولاف شولتس آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود مكافحة جائحة كورونا، والحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.



واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وألمانيا إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالحهما، ويسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام في العالم.

و علي صعيد آخر ، سجل الأردن، 30 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مسئول ملف كورونا بوزارة الصحة عادل البلبيسي قوله إن مجموع الحالات المصابة بأوميكرون في المملكة ارتفع إلى 832.

كان الأردن قد أعلن في التاسع من ديسمبر الماضي تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" في المملكة، وسجل حتى يوم أمس 1,067,253 إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوما) 1,027,501، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 12,742 حالة؛ وذلك منذ تسجيل أول إصابة بالعدوى في البلاد في مارس 2020.