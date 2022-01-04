مسئولون: معتقل فلسطينى ينهى إضرابًا عن الطعام استمر 141 يومًا

قالت عائلة المعتقل الفلسطيني هشام أبوهواش ومسئولون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، إنه أنهى إضرابًا عن الطعام استمر قرابة خمسة أشهر بعد موافقة إسرائيل على عدم تمديد احتجازه، غير أن المسئولين الإسرائيليين لم يؤكدوا إبرام اتفاق بشأن هذا الأمر.



واعتقلت إسرائيل أبوهواش (40 عامًا) في أكتوبر 2020 وبدأ إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله دون توجيه اتهامات له.



ووصف مسئول أمني إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، أبوهواش بأنه ناشط في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وقال إنه "اعتقل بسبب ضلوعه في نشاط إرهابي".



ونُقل أبوهواش إلى المستشفى في ديسمبر، وهددت حركة الجهاد الإسلامي بشن هجمات على إسرائيل إذا توفي، مما أثار المخاوف من تجدد العنف بعد حرب استمرت 11 يومًا في مايو بين إسرائيل والنشطاء الفلسطينيين في غزة.

وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية على تويتر يقول "نهنئ الحر أبوهواش وكل أبناء شعبنا والذين تضامنوا معه حول العالم ورفعوا أصواتهم للإفراج عنه، بتمكنه من نيل حريته بقوة إرادته".

وقال جواد بولس محامي أبوهواش إن إسرائيل وافقت على عدم تمديد اعتقاله إلى ما بعد 26 فبراير، وقال مسئولون فلسطينيون إن مصر ساعدت في التوسط في الاتفاق. وتجمع العشرات أمام منزل أبوهواش في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة للاحتفال.

وقالت عائلته إن أبوهواش وافق على الشروط.

ولم يصدر أي تعليق بعد من المتحدثين باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والجيش وسلطة السجون.

وأبوهواش واحد من مئات الفلسطينيين المحتجزين في "الاعتقال الإداري" الإسرائيلي، حيث يمكن احتجاز المشتبه بهم في أنشطة مسلحة لمدة تصل إلى 60 يومًا دون توجيه اتهامات لهم. ويمكن تمديد هذه الفترة إذا وافقت المحكمة.

وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية هذه الممارسة.