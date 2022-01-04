«الري»: إزالة 73 ألف حالة تعد على نهر النيل

أكدت وزارة الري والموارد المائية، أن قطاع حماية وتطوير نهر النيل بالمحافظات، ينفذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف.

وقالت وزارة الري إنه يتم إحالة جميع المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

أوضحت أن قطاع حماية النيل بوزارة الري شن، الثلاثاء، حملات إزالة موسعة للمُخالفات تضمنت تنفيذ 53 إزالة في نطاق محافظات "الغربية - أسيوط - سوهاج - قنا "، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 73677 منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وإزالتها على نفقة المخالفين، بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من كافة التعديات وأنواع التلوث و الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة للاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا مخالفات أو حشائش وملوثات.

وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، لافتاً إلى اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل وفرعيه.

فى السياق، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بمختلف محافظات الجمهورية.

يأتى ذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه بمختلف المحافظات خلال فترة ستة أشهر.