صحة فلسطين تسجل 49 إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون»

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، مساء اليوم، أنه تم تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور في فلسطين إلى 126 إصابة.

وطالب الشخرة جمهور المواطنين بالتوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لحماية أنفسهم وعائلاتهم، والتقيد بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم، عن تسجيل سبع وفيات، و324 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و258 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة، في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 2. 98%، ونسبة الإصابات النشطة 8. 0%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزيرة إلى وجود 58 مصابًا يتلقون العلاج داخل وحدات العناية المركزة، بينهم 15 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت منظمة الصحة العالمية، في منطقة أوروبا، من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)، في أنحاء العالم، يمكن أن يزيد من خطر ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة.

وأوضحت مسئولة الطوارئ في المنظمة كاثرين سمولوود - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء - إنه "كلما ازداد انتشار أوميكرون ازدادت نسبة العدوى والتكاثر، ما يزيد من احتمالات ظهور متحورات جديدة، حاليًا أوميكرون متحور قاتل يمكنه التسبب بالوفاة ... ربما بنسبة أقل بقليل من دلتا، لكن من يستطيع معرفة كيف ستكون المتحورة الجديدة؟!".

وقالت: «نحن في مرحلة خطيرة جدًا، نرى الإصابات ترتفع بشكل كبير في غرب أوروبا فيما لم تتضح التداعيات الكاملة لذلك بعد».