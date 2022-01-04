غدًا.. «اقتصادية النواب» تبحث أسباب تأخر صرف مستحقات العاملين بغزل شبين الكوم

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين برئاسة النائب أحمد سمير صالح، غدًا الأربعاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من كل من النائبة شيرين القشاش، بشأن التأخر في صرف أسهم العاملين بشركة غزل شبين الكوم، حيث تمت الإفادة من وزارة قطاع الأعمال بأن حقوق العاملين تم تحويلها إلى وزارة المالية.

كمال تناقش اللجنة الاقتصادية طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن الفساد الإداري بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

كما تنظر اللجنة الاقتصادية طلبي الإحاطة المقدمين من كل من النائب أحمد فرغلي، بشأن قيام وزارة التموين بفتح باب إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية وبعد يومين تم رفض استقبال الحالات التي تقدمت.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى، بشأن معاناة الكثير من أهالي مراكز أبو تيج وصدفا والغنايم من عدم فتح سيستم التظلمات للبطاقات التموينية ووقف عدد كبير من البطاقات.