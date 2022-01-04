الكنيسة تكشف تفاصيل الاستعدادات للاحتفال بليلة عيد الميلاد

كشف القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، تفاصيل إجراءات قداس عيد الميلاد للطائفة الأرثوذكسية التي تقام يوم الخميس المقبل.

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية ON أن الإجراءات والترتيبات الموضوعة في مقدمتها الإجراءات الاحترازية وعدد الحضور لن يصل إلى 25% من العدد الكلي للكنيسة.

وكشف أن فرق الكشافة ستتولى عملية الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم الدخول بنظام والخروج أيضاً بما يضمن التطبيق الأمثل للإجراءات الاحترازية، والإجراءات ستعمم على جميع الكنائس والإيبارشيات.

