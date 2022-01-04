الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: لا ننظر إلى إفريقيا باعتبارها ساحة للمواجهة

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

قال فسيفولود تكاتشينكو، مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، إن بلاده لا تنظر إلى إفريقيا باعتبارها ساحة للمواجهة مع الدول الأخرى، مؤكدًا أن موسكو منفتحة للتعاون مع دول المنطقة والصين والاتحاد الأوروبي.

وأضاف تكاتشينكو، اليوم الثلاثاء: "لا ننظر إلى إفريقيا كساحة للمواجهة بين روسيا وأي طرف آخر. نحن نعتبرها قارة، حيث نتعاون مع أصدقائنا وشركائنا الأفارقة، وعلى استعداد للتعاون مع جميع المهتمين، مع الاتحاد الأوروبي ومع الصين والدول الأخرى".

وأشار إلى أن "روسيا تدرك أن لدى العديد من الدول مصالحها الاقتصادية والسياسية الخاصة، التي لا تتوافق دائمًا مع مصالح الآخرين. نحن نعتبر أن المنافسة السليمة مفيدة إذا كانت شريفة وحضارية. نهجنا المبدئي هو التركيز على التعاون وليس المواجهة، ونعتقد أن من حق أبناء إفريقيا الاختيار مع من سيتعاونون وكيف".

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن انتقادات فرنسا للتعاون المحتمل من جانب سلطات مالي مع شركة أمنية روسية خاصة، ليست بنّاءة وتأتي على أمر لم يحدث بعد.

وقال: "الانتقاد يجب أن يكون موضوعيًا ومبنيًا على الحقائق أو الأدلة ذات المصداقية. لكن رد الفعل الفرنسي السلبي تجاه العلاقة المحتملة بين السلطات المالية والشركات الأمنية الروسية الخاصة، مبالغ فيه كثيرًا".

وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بـ13 من أصل 15 صوتا قرارا يجدد لمدة عام مهمة قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، فيما امتنعت و روسيا والصين عن التصويت. 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، بذلك ستواصل مينوسكا، وهي واحدة من أكبر مهمات الأمم المتحدة وأكثرها كلفة، عملياتها بمشاركة عدد قياسي من العناصر يبلغ 14400 جندي و2420 شرطيا، وفق القرار.

فسيفولود تكاتشينكو أفريقيا الخارجية موسكو الخارجية الروسية

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وائل لطفي

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