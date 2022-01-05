«صندوق علاج الإدمان»: المتعاطى ليس مسلوب الإرادة أمام المخدرات

أكد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن المدمن لديه إرادة حديدية ليصل للمادة المخدرة بأي طريقة، وليس مسلوبًا للإرادة أمام المخدرات، كما يعتقد كثير من الناس أن المدمن بلا إرادة ولكن نستطيع أن نقول أن العلاج يحتاج لتعديل اتجاه الإرادة نحو العلاج.

وأضاف أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن أظهرت أن الحشيش يحتل المركز الأول في اكثر المواد للتعاطي، يليه الهيروين ثم الترامادول، و بعده الأستروكس، ثم الفودو، بجانب التعاطي المتعدد "تعاطى أكثر من مخدر".

وأوضح أنه سيتم تغطية كافة المحافظات، ومنها أسوان، ومطروح، وأيضًا البحر الأحمر، وبورسعيد، وألمنيا، وغيرها، حيث يصل عدد المراكز العلاجية لـ28 مركزًا بـ17 محافظة، بعدما كانت 12 مركزًا فقط عام 2014 .

وأكد أنه من المقرر تعميم المراكز العلاجية لمرضى الإدمان بكل المحافظات على مستوى الجمهورية عام 2025.

وأشار إلى أن الصندوق نجح فى تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة على مدار الفترة الماضية، ومنها تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المواد المخدرة لدى الشباب، وكذلك الفئات الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات.

من جانبها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المخدرات ترفع الفقر و معدلات الجريمة المجتمعية، وتزيد من البطالة وتقلل الإنتاج ، كما أن المخدرات تزيد من العنف سواء كان أسريًا أو بين أعضاء المجتمع المحلي.

وأكدت نيفين القباج، فى تصريحات صحفية، أن الصندوق يعمل على التوظيف لإعادة إدماج المتعافي من المخدرات في المجتمع، وإتاحة وصول الجميع إلى التدخلات الصحية والعلاجية التي تقلل من مخاطر استخدام المخدرات، وبما يحمي المتعاطين والمدمنين من مزيد من الأخطار المترتبة على وقوعهم في شرك المخدرات.