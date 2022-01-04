الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل السفر لأوروبا.. وزير الرياضة يلتقي مواهب المشروع القومي للكرة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، في ديوان عام الوزارة، بالقائمين على المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم «ستارز أوف إيجيبت» التابع للوزارة، واللاعبين أعضاء المشروع المرشحين للسفر للخارج لخوض تجربة اختبار أداء (معايشة) في أحد أندية أوروبا.

وأكد وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على اكتشاف الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية والعمل على رعايتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في ضوء السعي نحو صقل موهبتهم الرياضية، لافتاً إلى مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي الذي تنفذه الوزارة كمشروع قومي هدفه اكتشاف الموهوبين رياضياً في مجال مجموعة من الألعاب ورعايتهم وإعدادهم وفق أسس علمية وتقديمهم كنواه للمنتخبات المصرية.

وهنأ وزير الرياضة اللاعبين المتميزين في مشروع «ستارز أوف إيجيبت» وتم اختيارهم لخوض تجربة معايشة في أحد الأندية الأوروبية، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم الرياضية، وأن يمثلوا إضافة لكرة القدم المصرية في المستقبل القريب كونهم مواهب واعدة.

يذكر أن مشروع «ستارز أوف إيجيبت» استضاف خبراء مجموعة «تريبل إس إم SSSM» الدولية في نوفمبر الماضي لإجراء اختبارات للاعبي المشروع في مصر تنفيذاً للشراكة الفنية التي تجمع بين ستار لاب الهولندية وSSSM الدولية، وتم  اختيار عدد 4 لاعبين من الموهوبين التابعين للمشروع القومي ، لخوض تجربة اختبار اداء ( معايشة ) في أحد أندية أوروبا، وتتعاون المجموعة مع أندية في قبرص واليونان وبلجيكا واسبانيا وامريكا وكندا واستراليا 
وهولندا.

حضر اللقاء كل من عمرو مهنا مسؤول «ستارز أوف إيجيبت»، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، وأحمد جمعة معاون الوزير الدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة بالوزارة والإعلامي أشرف محمود.

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وائل لطفي

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