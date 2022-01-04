لجان بيطرية لتوعية التجار والمربين داخل أسواق الماشية في طنطا

قامت إدارة الطب البيطري بطنطا وبسيون بجميع التخصصات، بجولة في أسواق ماشية طنطا وبسيون، تحت إشراف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإحكام الرقابة البيطرية على الماشية المترددة على الأسواق

وقام الأطباء بتقديم التوعية والإرشاد للمترددين على الأسواق من التجار والمربيين، وكذلك تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وشدد محافظ الغربية على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء فترة إقامة الأسواق، وذلك في ثاني أيام إعادة تشغيل أسواق الماشية بعد إغلاقها منذ 13 نوفمبر الماضي.