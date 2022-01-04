«مكافحة كورونا» تحذر المصريين: أوميكرون يحاوطنا من كل مكان

قال الدكتور محمد النادى، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الدولة تسعى سعيًا حثيثًا لتوفير جميع الأدوية المتوفرة فى جميع أنحاء العالم لتكون موجودة بمصر.

وأضاف الدكتور محمد النادى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى" مع الإعلامى رامى رضوان، والمُذاع عبر فضائية "دى إم سى" مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه العقارات مفيدة فى الحالات البسيطة والمتوسطة، لافتًا إلى أن النتائج الإيجابية لهذه الأدوية هو ما شجع الدولة أن يكون ضمن بروتوكول العلاج.

وأشار إلى أن العلاجات الجديدة تصل مصر آخر يناير، بالإضافة إلى 1.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، لافتًا إلى تحديث البروتوكول العلاجى لكورونا بعد استلام أقراص باكسلوفيد.