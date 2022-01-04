العملة اليمنية تواصل الهبوط والدولار يسجل 1150 ريالًا

واصلت العملة اليمنية هبوطها أمام الدولار والعملات الأجنبية مع بداية العام الجديد، اليوم الثلاثاء، بمدينة عدن الساحلية بعد تحسن كبير لقيمتها خلال الأسبوعين الماضيين، عقب أشهر من الانهيار الحاد وهبوطها لأدنى مستوياتها على الإطلاق.



وتجاوز سعر الدولار 1150 ريالا، وسط مخاوف من عودة موجة الغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.



وجاء الانهيار المتواصل في العملة اليمنية على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المعترف بها دوليا والبنك المركزي في الآونة الأخيرة، ومنها فرض قيود مشددة على قطاع الصرافة للحفاظ على استقرار العملة المحلية، ودعم قيمتها والحد من تدهورها.



وذكر صرافون في عدن لرويترز أن سعر صرف الدولار في جنوب اليمن، في السوق السوداء الموازية تجاوز مساء الثلاثاء عتبة 1100 ريال للدولار؛ لتسجل العملة الأمريكية 1080 ريالا للشراء و1150 للبيع بعد أن كانت عند 960 ريالا يوم الخميس و980 يوم الإثنين.



وبلغ سعر الصرف المعلن من البنك المركزي اليوم الثلاثاء 970 ريالا للدولار للشراء و1009 للبيع.



وأكد المركزي اليمني على موقعه أن هذا السعر تأشيري من متوسطات أسعار السوق المحلية الموازية، وأن أسعار الصرف معرضة للتغيير في أي لحظة دون إشعار مسبق نتيجة لتقلبات سوق الصرف.



كان الريال اليمني قد استعاد أكثر من 50 بالمئة من قيمته خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن كان تجاوز حاجز 1700 مقابل الدولار في مطلع الشهر الماضي، في أسوأ انهيار لقيمته على الإطلاق مما أطلق شرارة زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.

وبلغ سعر اليورو 1.1302 دولار مرتفعا عن أدنى مستوى له منذ أسبوع عندما سجل 1.12795 دولار خلال الليل.



وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.34685 دولار مسجلا 1.3431 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ 29 نوفمبر.

وجرى تداول الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوى له منذ أسبوعين عند 0.7184 دولار، والذي وصل إليه في الجلسة السابقة.