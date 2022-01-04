الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يداهم مصنعا غير مرخص لتصنيع الكلور في الجيزة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات والكلور

داهمت اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية بالجيزة بمداهمة مصنع  غير مرخص، به كميات كبيرة من مادة الكلور غير الصالحة للاستخدام بمنطقة القصبجي جنوب الجيزة .

وتم غلق وتشميع المصنع ومصادرة محتويات المكان وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات إلى مباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام أحد الأشخاص يقوم بإدارة مصنع يقوم بتصنيع مادة الكلور الغير صالحة للاستخدام بمنطقة القصبجي بحي جنوب، وبإجراء التحريات تبين أن المصنع يعمل بدون ترخيص يقوم بتخزين كميات كبيرة من من مادة الكلور الغير صالحة للاستخدام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المصنع وعثر بداخل المصنع علي كميات كبيرة من مادة الكلور الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم غلق وتشميع المصنع ومصادرة محتويات المكان وتحرير محضر بالمخالفة.

بدون ترخيص مباحث التموين غير صالحة للاستهلاك الآدمي الاجهزة الامنية بالجيزة غير صالحة للاستهلاك غلق وتشميع مصنع غير مرخص مصنع كلور

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

«التعليم» تكشف حقيقة الحرمان من دخول الامتحانات حال عدم دفع المصروفات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

رسميًا.. إعلان موعد إجراء انتخابات نادى الزمالك

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

إخلاء سبيل توفيق عكاشة من سرايا النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟