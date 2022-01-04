الأمن يداهم مصنعا غير مرخص لتصنيع الكلور في الجيزة

داهمت اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية بالجيزة بمداهمة مصنع غير مرخص، به كميات كبيرة من مادة الكلور غير الصالحة للاستخدام بمنطقة القصبجي جنوب الجيزة .

وتم غلق وتشميع المصنع ومصادرة محتويات المكان وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات إلى مباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام أحد الأشخاص يقوم بإدارة مصنع يقوم بتصنيع مادة الكلور الغير صالحة للاستخدام بمنطقة القصبجي بحي جنوب، وبإجراء التحريات تبين أن المصنع يعمل بدون ترخيص يقوم بتخزين كميات كبيرة من من مادة الكلور الغير صالحة للاستخدام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المصنع وعثر بداخل المصنع علي كميات كبيرة من مادة الكلور الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم غلق وتشميع المصنع ومصادرة محتويات المكان وتحرير محضر بالمخالفة.