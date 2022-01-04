نيافة الأنبا توما حبيب يترأس القداس الإلهي بدير راهبات القطنة في سوهاج

قام صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، دير راهبات القطنة الكاثوليكي.

وترأس مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك صلاة القداس الإلهي، كما قام الأب المطران بمباركة الدير، كما ألقى عظة روحية تحدث خلالها عن فترة عيد الميلاد السيد المسيح.

ويحرص أساقفة ومطارنة الكنائس الكاثوليكية ، على الزيارات الرعوية للأديرة التابعة للكنيسة، لمتابعة الشؤون الروحية بها وشئون الرهبان والراهبات بشكل منتظم .

وتقوم الأديرة الكاثوليكية بأدوار خدمية متنوعة ليست مقتصرة على الخدمات الروحية فقط، ولكنها تحرص على تقديم خدمات مجتمعية بالمجتمع المصري كخدمة المستشفيات والملاجئ ، والمدارس يقوم عليها الرهبان والراهبات في إطار حرصهم على تأدية دور مجتمعي .

وتستعد الكنائس الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد ، ليلة يوم 7 يناير الجاري ، بالإيبارشيات المختلفة .

ويترأس قداسة البابا تواضروس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد ، يوم الخميس المقبل ،بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور عدد من أاسقفة الكنيسة ، والاقباط من مختلف الايبارشيات بأعداد محدودة ، وبحجز مسبق بالتنسيق مع كهنة الكنائس والخدام بها .

واحتفلت الكنائس المسيحية الغربية ، بعيد الميلاد المجيد والتي تتبع التقويم الغربي مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الإنجليكانية الأسقفية،وتزينت الكنائس بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد المجيد .

الجدير بالذكر أن عيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.