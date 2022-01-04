بيان نارى من غزل المحلة عقب أنباء توقيع «كماتشو» للأهلى

أصدر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، بيانًا رسميا، ينفي من خلاله توقيع محمد فتح الله، مدافع الفريق، على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

صرح المهندس علي العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، بأن ما تردَّد في الآونة الأخيرة بشأن توقيع محمد فتح الله "كماتشو"، مدافع الفريق للنادي الأهلي، هي أخبارٌ عاريةٌ تمامًا عن الصِّحَّة، ولم تحدث إلَّا في خيال مُروِّجيها، كما أكَّد أن محمد فتح الله، وجميع لاعبي الفريق الأول بالنادي مرتبطون بعقودٍ مُوثَّقة مع الفريق، وسارية لمُددٍ متفاوتة، ولا تتخيَّل إدارة غزل المحلة أن فريقًا كبيرًا بحجم النادي الأهلي يمكن أن يُقدِم على مثل هذا التصرُّف غير المنطقي، بخلاف عدم قانونيَّته من الأساس.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى أن نادي غزل المحلة سعى في الفترة الأخيرة لتكوين فريق قويٍّ، يستطيع أن ينافس على الألقاب، ومن غير المُتَصَوَّر أن يفرِّط في واحدٍ من أهمِّ نجوم الفريق في هذه المرحلة الحسَّاسة، ولا في غيرها من الفترات، ولا في غيره من النجوم كذلك، مؤكِّدًا أن ما يتمُّ ترويجه من قِبَل البعض لا يعدو كونه مُحاوَلةً لضرب استقرار الفريق؛ لأهدافٍ واضحة تمامًا لدى مجلس إدارة النادي، وأن مجلس الإدارة قادِرٌ على التصدِّي لهذه المحاولات بكل حزم؛ من أجل صالح نادي غزل المحلة العريق، ومن أجل جماهيره العاشقة.

