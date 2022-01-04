الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بيان نارى من غزل المحلة عقب أنباء توقيع «كماتشو» للأهلى

جريدة الدستور

أصدر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، بيانًا رسميا، ينفي من خلاله توقيع محمد فتح الله، مدافع الفريق، على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

صرح المهندس علي العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، بأن ما تردَّد في الآونة الأخيرة بشأن توقيع محمد فتح الله "كماتشو"، مدافع الفريق للنادي الأهلي، هي أخبارٌ عاريةٌ تمامًا عن الصِّحَّة، ولم تحدث إلَّا في خيال مُروِّجيها، كما أكَّد أن محمد فتح الله، وجميع لاعبي الفريق الأول بالنادي مرتبطون بعقودٍ مُوثَّقة مع الفريق، وسارية لمُددٍ متفاوتة، ولا تتخيَّل إدارة غزل المحلة أن فريقًا كبيرًا بحجم النادي الأهلي يمكن أن يُقدِم على مثل هذا التصرُّف غير المنطقي، بخلاف عدم قانونيَّته من الأساس.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى أن نادي غزل المحلة سعى في الفترة الأخيرة لتكوين فريق قويٍّ، يستطيع أن ينافس على الألقاب، ومن غير المُتَصَوَّر أن يفرِّط في واحدٍ من أهمِّ نجوم الفريق في هذه المرحلة الحسَّاسة، ولا في غيرها من الفترات، ولا في غيره من النجوم كذلك، مؤكِّدًا أن ما يتمُّ ترويجه من قِبَل البعض لا يعدو كونه مُحاوَلةً لضرب استقرار الفريق؛ لأهدافٍ واضحة تمامًا لدى مجلس إدارة النادي، وأن مجلس الإدارة قادِرٌ على التصدِّي لهذه المحاولات بكل حزم؛ من أجل صالح نادي غزل المحلة العريق، ومن أجل جماهيره العاشقة.
 

التفاصيل…..

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«التعليم» تكشف حقيقة الحرمان من دخول الامتحانات حال عدم دفع المصروفات

رسميًا.. إعلان موعد إجراء انتخابات نادى الزمالك

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

إخلاء سبيل توفيق عكاشة من سرايا النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟