الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عراف الماء».. رواية جديدة لـ أندرو أنستاسيوس بمعرض الكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثا عن دار كتوبيا للنشر التوزيع رواية "عراف الماء" وهي من تأليف أندرو أنستاسيوس، وترجمة محمد عبد العزيز، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الـ26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

وصدرت دار "كتوبيا" الرواية بكلمتها على ظهر الغلاف والتي تقول:" عندما انتهت الحرب العالمية الأولى، قرر جوشوا كونور وهو مزارع حطمه الحزن ومنقب عن المياه في أستراليا، تحقيق رغبة زوجته المتوفاة، والسفر إلى جاليبولي في تركيا لاستعادة جثث أبناءهما الثلاثة ودفنهم في أرض الوطن.

ليست رواية حرب، ولا هي رواية مناهضة للحرب ولكنها رواية إنسانية تركز على المعارك التي تدور داخل قلوب وعقول مجموعة صغيرة من الأستراليين والأتراك بينما هم يكافحون لدفن موتاهم وإعادة بناء حياتهم من جديد بعد نهاية الحرب العالمية الأولى.

يذكر أن الرواية تحولت لعمل سينمائي ناجح صدر في أمريكا عام 2014 وقام ببطولته راسل كرو، ويعد عراف الماء هو أول فيلم يخرجه ايضًا النجم الكبير راسل كرو، الفيلم كتب له السيناريو والحوار كل من  "أندرو نايت" و المؤلف "أندرو أناستاسيوس".

أما طاقم العمل في الفيلم فإلى جانب بطولة راسل كرو شارك فيه كل من النجمة أولجا كوريلينكو،  والفنان جاي كورتني، والفنانة جاكلين ماكينزي، والفنانة إيزابيل لوكاس، وأخيرا بايرول تاركان يلديز.

أما عن فيلم عراف الماء فتدور أحداثه في عام 1919 إبان الحرب العالمية الاولى، من خلال مزارع أسترالي يسافر إلى (تركيا) بعد معركة (جاليبولي) ليحاول إيجاد أبنائه الثلاثة الذين فقدوا منه في فترة الحرب، وكان المزارع قد قطع على نفسه وعدا لزوجته قبل انتحارها أنه سوف يجد جثث ابناؤه الثلاثة وسوف يقوم بدفنهم بشكل لائق، وتتوالى الأحداث.

المترجم محمد عبد العزيز رواية عراف الماء النجم راسل كرو أندرو انستاسيوس دار كتوبيا للنشر والتوزيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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