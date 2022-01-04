الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 موظفين أهدروا 12 مليون جنيه على الدولة بالغربية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع 12 شخصا "محددين" وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وكذا البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 آخرين قاموا بتطوير المخالفات التي ارتكبوها بالبناء على الأرض الزراعية، الأمر الذى أدى إلى إهدار مال عام بـ12 مليون جنيه، والتربح من تلك الوقائع وتربيح الغير بدون وجه حق، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدون ترخيص الإجراءات القانونية إهدار مال عام الأجهزة الأمنية اجهزة الامن إتخاذ الإجراءات القانونية الوحدات المحلية

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وائل لطفي

ولا تجسسوا

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