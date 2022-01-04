ضبط 6 موظفين أهدروا 12 مليون جنيه على الدولة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع 12 شخصا "محددين" وتمكينهم من البناء بدون ترخيص وكذا البناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 آخرين قاموا بتطوير المخالفات التي ارتكبوها بالبناء على الأرض الزراعية، الأمر الذى أدى إلى إهدار مال عام بـ12 مليون جنيه، والتربح من تلك الوقائع وتربيح الغير بدون وجه حق، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم تلك الوقائع على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.