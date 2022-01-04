مصادر: زيادة الرحلات الجوية السياحية الإيطالية بمطار مرسى علم

كشفت مصادر مطلعة بالشرك القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة الرحلات الجوية السياحية الدولية المباشرة وغير المباشرة «الشارتر» بمطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر خلال الآونة الأخيرة، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الفترة الحالية تشهد صالات الوصول الدولية بمطار مرسى علم الدولي، وصول عشرات الرحلات الجوية السياحية الايطالية المنتظمة وغير المنتظمة «الشارتر»، عبر مختلف شركات الطيران الإيطالية الخاصة، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي والاحتفالات بأعياد الكريسماس، حيث تشهد تلك المناسبات وصول مئات الرحلات السياحية من مختلف دول العالم إلى المدن والمنتجعات السياحية والحضارية المصرية.

وأشارت، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد محافظة البحر الأحمر زيادة هائلة في الرحلات الجوية السياحية الدولية، بالإضافة إلى الرحلات الجوية الداخلية عبر مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، مع قرب بدء إجازة منتصف العام الدارسي، وذلك وسط تدابير وإجراءات وقائية واحترازية مشددة، في ظل تدهور الأوضاع الصحية بمختلف دول العالم.

وأوضحت المصادر، أن مطار مرسى علم الدولي سيستقبل خلال الفترة المقبلة عدة رحلات جوية سياحية دولية لأول مرة قادمة من عدة دول أوروبية، وفقا لما صرحت به بعض شركات السياحة الكبرى بالقارة الأوروبية، في ظل التجهيزات الضخمة والامكانيات الهائلة التي يمتيز بها المطار، بالإضافة إلى حصوله على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الاعلى للمطارات خلال الربع الاول من العام المنصرم، وشهادة كافة الوفود السياحية مختلفة الجنسيات بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها المطار للوفود الركابية بمرحلتي السفر والوصول.

وتابعت، أن اللجان الأمنية والفنية التي تفقدت مطار مرسى علم الدولي خلال الفترات الماضية، أشادت بسلامة الإجراءات الصحية والوقائية وعمليات التأمين بكافة المنشآت والصالات التابعة للمطار.