الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر: زيادة الرحلات الجوية السياحية الإيطالية بمطار مرسى علم

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بالشرك القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة الرحلات الجوية السياحية الدولية المباشرة وغير المباشرة «الشارتر» بمطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر خلال الآونة الأخيرة، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الفترة الحالية تشهد صالات الوصول الدولية بمطار مرسى علم الدولي، وصول عشرات الرحلات الجوية السياحية الايطالية المنتظمة وغير المنتظمة «الشارتر»، عبر مختلف شركات الطيران الإيطالية الخاصة، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي والاحتفالات بأعياد الكريسماس، حيث تشهد تلك المناسبات وصول مئات الرحلات السياحية من مختلف دول العالم إلى المدن والمنتجعات السياحية والحضارية المصرية.

وأشارت، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد محافظة البحر الأحمر زيادة هائلة في الرحلات الجوية السياحية الدولية، بالإضافة إلى الرحلات الجوية الداخلية عبر مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، مع قرب بدء إجازة منتصف العام الدارسي، وذلك وسط تدابير وإجراءات وقائية واحترازية مشددة، في ظل تدهور الأوضاع الصحية بمختلف دول العالم.

وأوضحت المصادر، أن مطار مرسى علم الدولي سيستقبل خلال الفترة المقبلة عدة رحلات جوية سياحية دولية لأول مرة قادمة من عدة دول أوروبية، وفقا لما صرحت به بعض شركات السياحة الكبرى بالقارة الأوروبية، في ظل التجهيزات الضخمة والامكانيات الهائلة التي يمتيز بها المطار، بالإضافة إلى حصوله على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الاعلى للمطارات خلال الربع الاول من العام المنصرم، وشهادة كافة الوفود السياحية مختلفة الجنسيات بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها المطار للوفود الركابية بمرحلتي السفر والوصول.

وتابعت، أن اللجان الأمنية والفنية التي تفقدت مطار مرسى علم الدولي خلال الفترات الماضية، أشادت بسلامة الإجراءات الصحية والوقائية وعمليات التأمين بكافة المنشآت والصالات التابعة للمطار.

القابضة للمطارات والملاحة الجوية مطار مرسى علم الدولي وزارة الطيران المدني تنشيط الحركة السياحية الدولية المنتجعات السياحية والحضارية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رسميًا.. إعلان موعد إجراء انتخابات نادى الزمالك

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

إخلاء سبيل توفيق عكاشة من سرايا النيابة

إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟