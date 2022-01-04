الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا.. لجنة خارطة الطريق تبحث مع المجلس الرئاسي المسارات الأمنية والعسكرية

اجتماع لجنة خارطة
اجتماع لجنة خارطة الطريق بأعضاء المجلس الرئاسي الليبي

التقت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي.

وقالت لجنة خارطة الطريق في بيان لها إنها اتفقت مع أعضاء المجلس الرئاسي، على وضع رؤية مشتركة، للمصالحة الوطنية بين كافة الليبيين، بحسب موقع مجلس النواب.

واستعرضت لجنة خارطة الطريق بحسب البيان مع المجلس الرئاسي طبيعة عملها ومهامها، وجرى الحديث عن مسار المصالحة الوطنية باعتباره أحد الملفات المكلف بها المجلس الرئاسي وكذلك ركيزة أساسية في خارطة الطريق المكلفة بها اللجنة.

كما تطرق الاجتماع إلى المسار الأمني والعسكري من منظور المجلس الرئاسي، وتم الاتفاق على مواصلة التواصل بين اللجنة والمجلس للوصول لرؤية مشتركة لانطلاق المصالحة الوطنية بين كافة الليبيين.

وعقدت ت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب، عدة لقاءات الفترة الماضي، آخرها لقاء بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، حيث التقت بمقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة العمل من أجل بحث المسار الدستوري للبلاد.

يأتي ذلك فيما عقدت لجنة متابعة المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب اجتماعها الأول بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق، اليوم الثلاثاء حيث ناقشت اللجنة خلال الاجتماع وضع ألية عملها.

وصرح رئيس لجنة متابعة المؤسسات السيادية وعضو مجلس النواب " فرج عبد المالك" عقب الاجتماع بأن اللجنة ستباشر العمل الأسبوع القادم وستعد تقريراً خلال عشرون يوماً من بداية عملها وسيتم تقديمه لمجلس النواب.

يشار إلى أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (127) لسنة 2021م وتتولى متابعة المؤسسات السيادية مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد وإعداد تقرير عن عملها في فترة الانقسام ورصد أي تجاوزات خلافاً للقوانين المنظمة لعملها.

لجنة خارطة الطريق مجلس النواب الليبي طرابلس محمد المنفى عبد الله اللافي موسى الكوني المجلس الرئاسي الليبيين

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