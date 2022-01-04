الثلاثاء 04 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. نظر دعوى حل مجلس نقابة العلاج الطبيعي

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، نظر الدعوى رقم 37958 لسنة 75 ق، والتي تطالب بحل مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي.

وطالب المدعون في أوراق الدعوى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بفتح باب الترشيح لنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات وحل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وتشكيل لجنة بمعرفة وزير الصحة من أقدم خمسة من الأعضاء الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي والمقيدين بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي على ألا يكونوا من النقيب العام أو أعضاء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي أو نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية تكون مهمتهم إدارة شئون النقابة وفتح باب الترشيح لنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات وذلك خلال ثلاثة أشهر من توليهم مسئولية النقابة.

العلاج الطبيعي محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة مزاولة مهنة العلاج الطبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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