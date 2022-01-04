رئيس جامعة طنطا فى زيارة مفاجئة لوحدات مستشفيات الجامعة (صور)

قام الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمستشفيات الجامعة شملت مستشفى الطوارئ الجامعى وبنك الدم، ووحدة التغذية بالمستشفى التعليمى العالمى التابع للجامعة.

وتفقد رئيس جامعة خلال الزيارة سير العمل وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، والوقوف على مدى توافر الخدمة المقدمة للمرضى، وكذلك مناقشة مشاكل المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الزيارة تهدف إلى تحسين منظومة العمل بالمستشفى وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية في النهوض بالمنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطن.

جامعة طنطا

جامعة طنطا