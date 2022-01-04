الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا فى زيارة مفاجئة لوحدات مستشفيات الجامعة (صور)

جامعة طنطا
جامعة طنطا

قام الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمستشفيات الجامعة شملت مستشفى الطوارئ الجامعى وبنك الدم، ووحدة التغذية بالمستشفى التعليمى العالمى التابع للجامعة.

وتفقد رئيس جامعة خلال الزيارة سير العمل وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، والوقوف على مدى توافر الخدمة المقدمة للمرضى، وكذلك مناقشة مشاكل المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الزيارة تهدف إلى تحسين منظومة العمل بالمستشفى وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية في النهوض بالمنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطن.

جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
جامعة طنطا
خلال زيارة مفاجئة لرئيس جامعة طنطا للمستشفيات تحسين منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات للمرضى أولوية قصوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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