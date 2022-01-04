5 خطوات تحولك إلى أغنى رجل فى العالم

جيف بيزوس هو الرئيس التنفيذى السابق ومؤسس «أمازون»، التى تعد واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية متعددة الجنسيات، وتبلغ ثروته الإجمالية حوالى ٢٠٠ مليار دولار، ولا يزال أغنى رجل فى العالم بأسره.

لا تقتصر قصة نجاح «بيزوس» على أمازون فقط، فهو يمتلك شركة Blue Origin «شركة صواريخ»، وصحيفة «Washington Post».

و«روشتة نجاح» مؤسس أمازون يمكن اختصارها فى عدة نقاط.

المخاطرة وعدم الندم

عندما تفكر فى الأشياء التى ستندم عليها عندما تبلغ الثمانين من العمر فإنها دائمًا ما تكون الأشياء التى لم تفعلها، قال «بيزوس»، فى مقابلة عام ٢٠١٨، إنه «نادرًا ما أندم على شىء فعلته وفشل ولم ينجح أو أى شىء آخر».

ساعدت هذه الفلسفة فى تشكيل حياة «بيزوس» قبل أن يطلق «أمازون»، فعندما كان عمره ٣٠ عامًا بدأ العمل فى «وول ستريت»، لكنه رأى وعدًا بمستقبل اقتصاد الإنترنت وفكر فى إنشاء مكتبة على الإنترنت.

السرعة والرشاقة

انتقل «بيزوس» عبر البلاد لبدء تأسيس شركة «أمازون» من مرآب فى ضواحى سياتل فى صيف ١٩٩٤، تم نشر الموقع بعد عام فى ١٦ يوليو ١٩٩٥، ويعتقد «بيزوس» أن مفتاح الحفاظ على عمل مبتكر هو اتخاذ قرارات عالية الجودة وعالية السرعة، وفى رسالته لعام ٢٠١٥ إلى مساهمى أمازون كتب «بيزوس» عن أهمية السرعة والرشاقة فى جعل «أمازون» شركة كبيرة.

يرى أن معظم القرارات قابلة للتغيير وقابلة للعكس، إنها أبواب ذات اتجاهين، فى هذه الحالات عندما تتخذ قرارًا دون المستوى الأمثل لا يتعين عليك تحمل العواقب لفترة طويلة، يمكنك إعادة فتح الباب والعودة من خلاله.

وقال «بيزوس»، فى مقابلة فى النادى الاقتصادى بواشنطن «دى سى» فى ٢٠١٨: «لقد اتخذت أفضل قراراتى فى العمل والحياة من القلب، والحدس، والشجاعة وليس بالتحليل».

اكتشاف الشغف مبكرًا

يكشف أيضًا الملياردير الشهير عن أحد أسرار نجاحه فى منتدى مركز جورج دبليو بوش الرئاسى حول القيادة، فى عام ٢٠١٨، قائلًا إن اكتشاف شغفك بالحياة هو نقطة مركزية، إنها النصيحة التى يقدمها فى أغلب الأحيان إلى موظفيه الأصغر سنًا، بالإضافة إلى أطفاله الأربعة.

كما يرى أنه إذا تمكنت بطريقة ما من معرفة كيفية إجراء مكالمة فقد ربحت الفوز بالجائزة الكبرى، لأن الصفقة الكبيرة هى باختصار إيجاد طريقة لجعل حياتك المهنية نابعة من شغفك، هذا هو النجاح الحقيقى.. «أنت لا تختار شغفك، شغفك يختارك».

الفضول والتكرار

يرى أيضًا أهمية تخصيص وقت لاستكشاف فضولك من أجل التوصل إلى حلول جديدة ومبتكرة للتحديات، وكان أحد الدروس التى تعلمها فى بناء «أمازون» هو أن النجاح يمكن أن يتحقق من خلال التكرار: «الاختراع والإطلاق وإعادة الابتكار وإعادة التشغيل والبدء من جديد».

لا تفقد تميزك ولا تكن نموذجيًا

فى أبريل فى رسالته الأخيرة للمساهمين بصفته الرئيس التنفيذى لشركة «أمازون»، كتب «بيزوس» عن أهمية التمسك بالأصالة، قائلًا: «نعلم جميعًا أن التميز والأصالة قيمة.. لقد تعلمنا جميعًا أن نكون على طبيعتنا.. ما أطلبه منك حقًا هو أن تتبنى وأن تكون واقعيًا بشأن مقدار الطاقة اللازمة للحفاظ على هذا التميز.. العالم يريدك أن تكون نموذجيًا بألف طريقة، لا تدع ذلك يحدث».

وعرف «بيزوس» أنه يريد إنشاء ثقافة بُناة، يتكون هؤلاء البناة من أشخاص مستكشفين وفضوليين، الأشخاص الذين يتوقون دائمًا إلى تقديم شىء جديد للعالم.