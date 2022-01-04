«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

«التفكير الإيجابى».. كثيرًا ما نسمع عن هذه الجملة دون وعى وفهم لما تحوى من معانٍ وقيم كبيرة للإنسان، فدائمًا ما نجد شخصًا ما ينصح الآخر بضرورة التفكير بشكل منطقى وإيجابى.

وقد تربينا على الكثير من العبارات والجمل التى ترسخ فكرة التفكير الإيجابى، ولعل أشهرها جملة «طيب أنا هعمل بردو اللى فى دماغى»، فبمجرد سماعك هذه الجملة يأتى بذهنك أن النية ليست خيرًا، فهى بمثابة وعيد لشخص آخر بالإيذاء.

ماذا سيحدث إذا طبقنا العبارات التى توحى بشىء سيئ إلى أمر جيد، مثل عبارة «هعمل بردو اللى فى دماغى»، فالتفكير الإيجابى يستطيع تغيير حياتنا للأفضل، كل ما عليك هو النظر داخل نفسك لاكتشاف الجانب الخفى من حياتك.

ومع التعود على التفكير الإيجابى ونبذ السلبية من حياتنا نستطيع أن نحصل على النجاح والتوفيق فى كل مجالات الحياة، سواء مع الأصدقاء أو الأسرة، فالاستيقاظ مبكرًا كل يوم يجعلها عادة، وهكذا التفكير الإيجابى تجاه الأشخاص والمواقف يسهم فى زيادة الوعى والتحكم فى المعلومات.

فى هذه الحياة ذات الرتم السريع نحتاج إلى السيطرة على المعلومات التى نستقبلها وفلترتها بشكل جيد، من خلال تحويل مجهودنا من طاقة سلبية إلى طاقة إيجابية، وبالتالى سيتغير وعينا للحياة بشكل أكبر.

إن تغيير الوعى تجاه نفسى من الأمور الضرورية للسيطرة على أهدافى وتحقيقها، فكلما زاد الوعى زادت سيطرتى على مخى فى المواقف التى أتعرض لها.

وتحقيق النجاحات ما هو إلا تعود وممارسة على الوعى والتفكير الإيجابى، فالاستمرارية شرط تحقيق النجاح، فالبعض يعتقد أن المجهود الشاق يساوى نجاحًا، ولكن المجهود مع الاستمرارية وزيادة وعيى للحياة هذا ما يسهم فى تحقيق النجاحات.

دائمًا ما يحكمنا التفكير السلبى على الأشياء، ولعل أقرب الأمثلة على ذلك عندما نضحك كثيرًا فنردد الجملة الشهيرة لدى الكثيرين «جيب العواقب سليمة»، ففى أكثر فترات حياتنا سعادة نفكر بشكل سلبى، وهذا يساعد فى نمو أفكارنا بشكل خاطئ.

الحياة مليئة بالفرص الجيدة التى تحتاج فقط إلى تغير فكرتنا تجاهها بشكل إيجابى، فعند تغيير مفهوم ما تتغير عاداتنا ويتحول الفكر إلى وسيلة لجعل الأشياء السيئة جيدة، ففهمى للآخرين يساعد على تغيير واقعى أنا.

المواقف التى تحدث لنا تتسبب فى ترك أفكار، هى التى تحدد نمط حياتنا فيما بعد، لذا فإن تخزين المعلومات الجيدة والأفكار السوية تسهم فى تغيير حياتنا للأفضل، من خلال تحويل طاقتنا السلبية إلى طاقة إيجابية، وبالتالى وعيى تجاه نفسى يتغير.

ولهذا فعلينا زيادة شعورنا بالسعادة والفرح حتى بأقل النجاحات، ومع التعود على السعادة يتسبب ذلك فى تغيير تفكير المخ تجاه كل شىء من حولنا، وهذا يتطلب أيضًا الاستمرارية، مثل قيادة السيارات، فاليوم الأول تكن حذرًا بشكل كبير، ولكن مع الوقت، يمكن على المدى البعيد أن تقود السيارة دون كل هذا الحذر.