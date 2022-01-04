عصام السيد يكشف تصورات عمل لجنة المسرح بـ«الأعلى للثقافة» فى دورتها الجديدة

كشف المخرج عصام السيد، مقرر لجنة المسرح بالمجلس الاعلى للثقافة عن تصوراته المبدئية حيال عمل اللجنة، مشدداً على بلورتها بشكل كامل بعد اجتماعه وأعضاء اللجنة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أبرزها بحث كيفية ترقية المهنة والعمل المسرحي فى مصر من خلال المؤتمرات والندوات والمسابقات والورش، وكذلك محاولة طرح موضوعات مثل تعديل لائحة المهرجان للمسرح بحيث تكون مرضية للجميع.

وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه يتمنى إصدار دورية عن لجنة المسرح تتضمن تقديم القراءات المسرحية، وأن يتم الاتفاق مع الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب على صدور كتب تختار مضامينها لجنة المسرح تقدم كل جديد فى هذا المجال .

جدير بالذكر أنه اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، لدورة جديدة مدتها عامان.

وكان الدكتور هشام عزمى، صرح مؤخرا أن هناك مراجعة شاملة لعملية النشر فى المجلس الأعلى للثقافة، مضيفا أن إصدارات المجلس لا تعتمد على الكم، بل الكيف، وعندما ننظر إلى القطاعات المختلفة فى الوزارة سوف نجد اختلافات نوعية فى عملية الإصدارات، حيث إن الهيئة العامة المصرية للكتاب الذراع الرئيسة للنشر فى وزارة الثقافة تنشر فى كافة المجالات وبصفة مستمرة، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتستهدف قطاعات معينة بأسعار مخفضة هدفها الأساسى الوصول إلى أكبر قطاع ممكن من القراء مع تنوع فى المحتوى، أما دار الكتب والوثائق القومية، فنشرها نوعى يركز على الجانب التراثى والتاريخى والجانب الخاص بالمخطوطات.

عصام السيد هو مخرج مسرحي مصري. من مواليد 1952. خريج قسم اللغة الانجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس عام 1974. ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا فى التربية وعلم النفس

أخرج ما يزيد عن الخمسين عملًا مسرحيًا منذ عام 1981 فى مسرح الدولة والقطاع الخاص، والتليفزيون، والثقافة الجماهيرية، والاحتفالات القومية،

شغل منصب مدير عام المسرح الكوميدي التابع لوزارة الثقافة (1995 - 2002). أشرف على الإنتاج المسرحي بقطاع الإنتاج بالتلفزيون المصري (2003 - 2004). عمل مستشارا فنيا لرئيس قطاع الانتاج الثقافي. تولى منصب مدير عام ادارة المسرح بالثقافة الجماهيرية 2008، ثم رئيسا للادارة المركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة. 2011 تولى رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية حتى خروجه للمعاش في 2012.