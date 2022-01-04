الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام للمتهم بقتل شخصين وسرقة أموالهما بالعبور بالقليوبية

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود البريري بمعاقبة المتهم"مجدي أ ا" و"حسين ح ح" بالإعدام شنقا للأول والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الثاني، بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية لاتهامهما بقتل شخصين وسرقتهما.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، رقم 14480 لسنة 2021 جنايات العبور والمقيدة برقم 1439 لسنة 2020 كلي شمال بنها أن المتهمين قتلا المجنى عليه "محمد أ ع" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بدافع سرقة منقولاته، حيث توجها إلى المكان الذى أيقنا سلفا تواجد المجنى عليه فيه وما أن وصلا لمسرح الجريمة حتى دلف المتهم الأول وحين انفراده بالمجنى عليه استل سلاحا أبيض "مطرقة حديدية" وانهال على المجنى عليه بعدة طعنات استقرت برأسه قاصدا قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان قتلا المجنى عليه "مرضى ب ع" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بدافع سرقة منقولاته حيث توجها إلى المكان الذى أيقنا سلفا تواجد المجنى عليه فيه وما أن وصلا لمسرح الجريمة حتى دلف المتهم الأول وحين انفراده بالمجنى عليه استل سلاح أبيض "مطرقة حديدية" وانهال على المجنى عليه بعدة طعنات استقرت برأسه قاصدا قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وقام المتهمان بنقل المسروقات وانتقلا من موقع الجريمة بقصد الهروب لكن تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من ضبط المتهمين والمسروقات المبلغ بسرقتها وأحيلا للنيابة وأدليا باعترافات تفصيلية وأمرت النيابة باستمرار حبسهما إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

قتل شخص محكمة جنايات فضيلة مفتي الجمهورية محاكمة الجنائية محكمة جنايات بنها

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