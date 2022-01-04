«وجهة سياحية مبهرة».. صحف ومواقع دولية تدعو لزيارة مصر

رشحت صحيفة «مترو» البريطانية مصر ضمن أفضل وجهة سياحية لربيع ٢٠٢٢، حيث الطقس الدافئ وانعدام فرص سقوط الأمطار. وذكرت الصحيفة أن القاهرة رمز للتاريخ والحضارة، حيث تضم أهرامات الجيزة وأبوالهول التى تعد على رأس قائمة زيارات السائحين لمصر، وكذلك المتحف المصرى، منوهة بقرب افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال العام الجارى.

كما قدم موقع «ذا ترافل» السياحى الكندى عددًا من النصائح لراغبى زيارة الأهرامات باعتبارها ثروة فى التاريخ المصرى، قائلًا: «يحلم العديد من المسافرين المتحمسين بزيارة مصر واستكشاف أهرامات الجيزة العظيمة، حيث يعود تاريخ هذه العجائب إلى آلاف السنين».

وتابع: «استحوذت الأهرامات على اهتمام عدد لا يحصى من السياح لعدة قرون، باعتبارها إحدى عجائب العالم القديم، ويزور ملايين السياح الأهرامات العظيمة كل عام».

وأضاف أن موقع الأهرامات دائمًا ما يكون مزدحمًا، حيث يحظى بشهرة عالمية، كما أن السائحين يتجولون ويركزون على هرم الجيزة الأكبر، ثم زيارة هرم خفرع وقبر الملكة حتب حرس.

ونصح السياح بالحفاظ على مستوى الرطوبة فى أجسامهم وارتداء قبعات تقى من حرارة الشمس، وملابس مريحة مناسبة للمناخ الحار، خاصة ذات الأكمام الطويلة الفضفاضة والسراويل المصنوعة من القطن والأقمشة الأخرى التى تسمح بمرور الهواء للجسم بسهولة.

كما نصحهم بزيارة منطقة دهشور، حيث الهرم المنحنى والهرم الأحمر، والتمهل والتأنى خلال الزيارة للتعرف على تصميم الأهرامات المبهر.