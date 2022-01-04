الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: إصابات أوميكرون تشكل 95% من الحالات الجديدة بالبلاد

أوميكرون
أوميكرون

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إصابات متحور أوميكرون من فيروس كورونا تشكل الآن 95% من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الثلاثاء، أن إصابات متحور أوميكرون شكلت 95.4% من إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت القناة أن معدل الإصابات بكورونا ارتفع من 8% خلال الأسبوع المنتهي بـ11 ديسمبر الماضي، ثم 37.9% في الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر، ليصل إلى 95.4% في الأسبوع المنتهي بالأول من يناير الجاري.

في السياق، تم تسجيل أكثر من مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أمس، حيث تحول المتحور «أوميكرون» إلى ما يشبه موجة تسونامي تجتاح جميع جوانب الحياة الأمريكية اليومية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المتحور شديد العدوى دفع الإصابات إلى رقم قياسي، يزيد بهامش كبير على أكبر عدد تسجله أي دولة منذ بداية الوباء قبل نحو عامين.

ويقترب العدد الجديد من ضعف الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 590 ألف حالة، الذي سجلته أمريكا قبل ذلك بأربعة أيام فقط، والذي كان أيضا ضعف العدد المسجل قبل أسبوع.

كان العدد القياسي السابق، خارج الولايات المتحدة قد سجلته الهند خلال تفشي المتحور دلتا، عندما تم تسجيل أكثر من 414 ألف إصابة في 7 مايو 2021. 

وتأتي الأرقام الضخمة التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة رغم اعتماد العديد من الأمريكيين على الفحوص التي يجرونها في المنزل، مع عدم إبلاغ النتائج للسلطات الرسمية. و يعني هذا أن الرقم القياسي الجديد هو بالتأكيد أقل من الرقم الحقيقي، بشكل كبير.

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وائل لطفي

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