الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الإسبانى

سامح شكري
سامح شكري

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريس، تم خلاله تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجمل الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي أبرز أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون والدفع قدمًا بها لآفاق أرحب، ومواصلة مسار تعزيز ودعم شتى جوانب التعاون من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين لما فيه صالح البلدين والشعبين، بالإضافة إلى الاتفاق على تكثيف التنسيق إزاء الملفات المختلفة، خاصة في المحافل الدولية والتأكيد على الدعم المتبادل في هذا الشأن.

وتطرق الوزير شكري ونظيره الإسباني إلى أهم قضايا المنطقة والملفات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى في هذا الخصوص، والاتفاق على ضرورة العمل من أجل حلحلة الأزمات واستتباب الاستقرار في سائر أرجاء المنطقة.

وأكد شكري أهمية استمرار الحوار السياسي في شتى القضايا على النحو الذي يسهم في تعزيز التنسيق بين مصر وإسبانيا.

وزير الخارجية اسبانيا اتصالا هاتفيا العلاقات الثنائية المحافل الدولية الملفات ذات الاهتمام المشترك

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