الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل فى اتهامه الاتجار بالمخدرات بأطفيح

عاطل
عاطل

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أطفيح .

وأحالت النيابة القضية للمحكمة الجنائية والمتهم فيها "و أ"، عاطل لأنه بدائرة قسم شرطة مركز أطفيح، أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة مركز أطفيح تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكا بكمية من المواد المخدرة، ويقوم بعملية بيع وشراء مع آخر فر هاربا فتم ضبطه وما يحرزه، وبتفتيشه عثر معه على كمية أخرى من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصّلاته، والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهما بعملائهما.

جنايات الجيزة عاطل لمشدد 3 سنوات المواد المخدرة أطفيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

الأكثر قراءة

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

إخلاء سبيل توفيق عكاشة من سرايا النيابة

إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من المركبات متعددة الاستخدام التي تعمل بالغاز والكهرباء «صور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

صور

صرح أمني جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟