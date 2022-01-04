المشدد 3 سنوات لعاطل فى اتهامه الاتجار بالمخدرات بأطفيح

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أطفيح .

وأحالت النيابة القضية للمحكمة الجنائية والمتهم فيها "و أ"، عاطل لأنه بدائرة قسم شرطة مركز أطفيح، أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة مركز أطفيح تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان تواجده وأبصرته ممسكا بكمية من المواد المخدرة، ويقوم بعملية بيع وشراء مع آخر فر هاربا فتم ضبطه وما يحرزه، وبتفتيشه عثر معه على كمية أخرى من المواد المخدرة ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بإحرازه وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصّلاته، والهاتف المحمول لتسهيل اتصالهما بعملائهما.