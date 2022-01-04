الثلاثاء 04 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتفقد عددًا من المركبات متعددة الاستخدام التي تعمل بالغاز والكهرباء «صور»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المركبات متعددة الاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك في إطار اهتمام سيادته بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة.

حضر الجولة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء كمال وفائي، مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبدالفتاح، مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة MCV.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كمال وفائي عن إمكانات تلك المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها طبقاً للرؤية المستقبلية للدولة.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما تفقد الرئيس نموذجاً لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوي الهمم، والتي تعمل بالغاز الطبيعي.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
May be an image of 3 people
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

 

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وائل لطفي

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