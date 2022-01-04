الثلاثاء 04 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى حالات الإصابة اليومية بكورونا

اليونان
اليونان

أظهرت بيانات وكالة الصحة اليونانية اليوم الثلاثاء، أن اليونان سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجل 50 ألفًا و126 إصابة، خلال الموجة الرابعة من الفيروس، مدفوعة بانتشار متحور أوميكرون شديد الانتقال في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت الوكالة - حسبما نقلت صحيفة (كاثمريني) اليونانية - أن الرقم القياسي السابق بلغ 40 ألفًا و560 إصابة في 31 ديسمبر الماضي.
كما أظهرت البيانات أنه تم الإبلاغ عن 61 وفاة اليوم الثلاثاء.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في اليونان الآن مليونًا و344 ألفًا و923 إصابة مع وفاة 21 ألفًا و53 شخصًا.

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